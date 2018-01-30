Происшествия

До 10 лет лишения свободы грозит мужчине, который в Печорах при помощи металлической трубы пытался взломать два банкомата, но потерпел фиаско

Следственным отделом МО МВД России «Печорский» окончено расследование уголовного дела в отношении гражданина, которому предъявлено обвинение в покушении на кражи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в городе Печоры 8 сентября 2017 года обвиняемый, находясь в помещении банковского учреждения на улице Юрьевской, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере при помощи металлической трубы пытался взломать банкомат, однако, дверь сейфа банкомата ему не поддалась.

Затем злоумышленник пришел к банкомату, установленному в здании другого финансового учреждения по улице Свободы, где при помощи металлической трубы тоже пытался его взломать. Но и здесь он не смог до конца осуществить свой преступный замысел, поскольку ему не удалось взломать дверь сейфа банкомата.

За совершение данных преступлений суд может назначить гражданину наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.