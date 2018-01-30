Происшествия

Квартиросъемщик похитил у великолучанина 50 тысяч рублей и купил на них телефон

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки раскрыли квартирную кражу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Великих Луках у хозяина трехкомнатной квартиры в доме по улице Р. Люксембург были похищены деньги в сумме 50 тысяч рублей. Мужчина заявил о краже в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 22-летний житель Новосокольнического района, который снимал комнату у потерпевшего.

Выяснилось, что похищенные деньги он успел потратить. В частности, купил себе мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.