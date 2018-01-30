Происшествия

В Пскове задержали девушку, похитившую из магазина кассеты для бритвенных станков общей стоимостью 5900 рублей

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал девушку, подозреваемую в краже.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 22-летнюю жительницу поселка Заплюсье, которая похитила из торгового зала кассеты для бритвенных станков общей стоимостью 5900 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.