Происшествия

В Псковской области раскрыты ранее совершенные кражи

Сотрудники полиции раскрыли преступления, совершенные ранее в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Опочке в период с декабря 2017 года по 29 января 2018 года из квартиры дома по улице Коммунальной путем разбития стекла была совершена кража газового баллона. В данном преступлении подозревается безработный, судимый местный житель 1977 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

В период с октября 2017 года по 20 января 2018 года из сарая в деревне Песчанка Пустошкинского района свободным доступом совершена кража мопеда. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена личность гражданина, подозреваемого в этой краже. Им оказался 40-летний безработный житель Пустошкинского района. Похищенное изъято.

Из дома в деревне Бурехино Новосокольнического района в период с 5 по 10 января текущего года путем проникновения через незапертую дверь совершено хищение мобильного телефона и денег. В этой краже подозревается 23-летний безработный, судимый житель поселка Новосокольники. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

В Пскове с 27 по 28 января из квартиры дома по переулку Машиниста свободным доступом совершена кража плазменного телевизора, музыкального центра и мультиварки. Ущерб устанавливается. В краже подозревается 35-летний безработный пскович. Похищенное имущество изъято. Ведется проверка.