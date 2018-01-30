Происшествия

Сотрудники ОМОН задержали жителя Пскова со спайсом

В Пскове сотрудники ОМОН задержали гражданина со спайсом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, в ходе совместного профилактического мероприятия с оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД на территории Завеличья сотрудники ОМОН задержали жителя города Пскова, у которого при досмотре был обнаружен полимерный пакетик с неизвестным веществом.

Проведенной экспертизой установлено, что в упаковке находился так называемый «спайс» массой 0,781 г, что является значительным размером.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.