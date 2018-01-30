Происшествия

Два года проведет в колонии бывшая сотрудница плюсского банка за хищение почти 1 млн рублей у пожилых клиентов

Плюсский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы одного из банков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

В суде установлено, что в 2016-2017 гг. женщина, являясь старшим менеджером по обслуживанию клиентов одного из банков, похищала денежные средства клиентов пожилого и престарелого возраста, составляя подложные банковские документы и совершая фиктивные операции в электронной банковской системе.

Общая сумма похищенных денежных средств составила более 948 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Отбывать назначенное наказание осужденной предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.