Происшествия

Группа мошенников инсценировала серию ДТП в Псковской области для получения страховых выплат

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Псковской области совместно с сотрудниками департамента противодействия мошенничеству ВСК разоблачили организованную этническую преступную группу, занимавшуюся страховым мошенничеством в ОСАГО, сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении по связям с общественностью Центр маркетинга и развития бизнеса САО «ВСК».

Как установили правоохранители, группа действовала с августа 2016 года, совершив около двадцати преступлений. В состав преступной группировки входили 5 человек, жители Псковской области и граждане Республики Армения. Роли участников были четко разделены. Одни подбирали машины для инсценировки ДТП, другие поочередно выступали то в роли виновника, то потерпевшего. Сценарий преступлений был примерно один и тот же: преступники выставляли машины на дороге, имитируя аварию, вызывали сотрудников ГИБДД и после оформления документов о ДТП обращались в ведущие страховые компании региона за возмещением по ОСАГО.

Против участников ОПГ возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой).

К настоящему времени полиция доказала два эпизода преступной деятельности против ВСК. Лидер группы Б. арестован и находится под стражей. Еще один участник группировки спустя несколько дней после ареста организатора сдался с повинной. Трое участников группировки объявлены в розыск. Следствие по уголовному делу продолжается.