Происшествия

33-летнего любителя еды и косметики задержала в Пскове вневедомственная охрана

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 33-летнего жителя Псковского района, который похитил из торгового зала продукты питания и косметику.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.