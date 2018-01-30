Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
дом комфорт-класса в центре Пскова
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
Биткоин не может быть пирамидой
Пересдача для всех
афиша юбилейного пушкинского
Пора попросить о снижении тарифов на электроэнергию?
Информационные стенды таблички, вывески
Кому помешала смерть Сталина?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Сага о ТБО
Губернатор-2018: победитель получает всё
Подарки каждый день
ещё Происшествия 30.01.2018 11:061 Псковичу отрезало пальцы во время починки лесопильного оборудования 01.02.2018 16:4614 К 15 и 17 годам лишения свободы приговорил суд двух псковичей за сбыт карфетанила 01.02.2018 14:401 33-летнего любителя еды и косметики задержала в Пскове вневедомственная охрана 01.02.2018 09:531 У великолучанки украли гараж 31.01.2018 14:425 Группа мошенников инсценировала серию ДТП в Псковской области для получения страховых выплат 31.01.2018 13:023 Два года проведет в колонии бывшая сотрудница плюсского банка за хищение почти 1 млн рублей у пожилых клиентов
Самое популярное 29.01.2018 15:2217 Экс-кандидат в губернаторы Псковской области скончался в СИЗО - СМИ 29.01.2018 13:2321 Аппарат МРТ насмерть затянул внутрь мужчину 29.01.2018 14:0235 Льготникам с февраля увеличат ежемесячные выплаты 29.01.2018 13:0061 Интерактив: Территорию ботанического сада у 12-й школы собираются застраивать коттеджами 31.01.2018 18:0250 Вице-губернатор Перников переходит на работу в ПАО «Российские железные дороги»
 
Происшествия

К 15 и 17 годам лишения свободы приговорил суд двух псковичей за сбыт карфетанила

01.02.2018 16:46|ПсковКомментариев: 14

1 февраля 2017 г. Псковский областной суд огласил приговор по уголовному делу в отношении двух жителей города Пскова: ранее неоднократно судимого и состоящего на наркологическом учете 33-летнего Д., а также 29-летнего Б., которым было предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а также в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-атташе Псковского областного суда Юлия Пронь, судом установлено, что в период с августа 2015 года по февраль 2016 года Б. и Д. приобретали на общие деньги наркотическое средство - карфетанил, фасовали и сбывали его с целью наживы в разных местах Пскова, используя личные связи с лицами, употребляющими наркотические средства. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСКН России по Псковской области были установлены три эпизода сбыта наркотического вещества массой от 2,12 до 63,3 грамма, что классифицируется как особо крупный размер, а также покушение на сбыт карфетанила массой 0,156 грамма (в крупном размере), обнаруженного в ходе обыска по месту жительства обвиняемых.

Псковский областной суд признал Б. и Д. виновными и по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначил наказание: Б. - в виде 15 лет лишения свободы, а Д. - 17 лет лишения свободы со штрафом в размере 50000 рублей. Отбывать наказание соучастники будут в исправительной колонии строгого режима.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 14Версия для печати
 

 
опрос
Собираетесь ли вы участвовать в выборах президента 18 марта?
В опросе приняло участие 1699 человек
Лента новостей
Последние новости
01.02.2018, 22:450 Названы имена новых ведущих программы «Орел и Решка» 01.02.2018, 22:213 Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации 01.02.2018, 21:570 В Пскове спецназ ЗВО учится десантироваться с воздуха с задержкой раскрытия купола парашюта 01.02.2018, 21:565 Полпред президента Александр Беглов и митрополит Евсевий обсудили взаимодействие РПЦ и госструктур
01.02.2018, 21:420 Обустройство границы Эстонии с Россией обойдется в 2,5 раза дороже ранее запланированного 01.02.2018, 21:403 Никиту Белых отправили в колонию на восемь лет 01.02.2018, 21:181 В Дедовичском районе заработала новая молочная ферма 01.02.2018, 20:591 Мощи святителя Феофана и чудотворную икону Казанской Божией Матери доставили в Спасо-Казанский женский монастырь в Острове
01.02.2018, 20:341 Михаил Ведерников поздравил кандидата филологических наук Веру Голицыну с 95-летием 01.02.2018, 20:200 Приложение Telegram вернулось в App Store 01.02.2018, 20:114 В центре Пскова построят еще один дом комфорт-класса 01.02.2018, 20:105 Александр Беглов поддержал инициативу Михаила Ведерникова о создании парка для людей с ОВЗ
01.02.2018, 19:381 ГИБДД призывает псковичей с учетом неблагоприятных погодных условий быть внимательными на дороге 01.02.2018, 19:202 Жители просят городские власти отремонтировать двор у дома 16 на улице Труда в 2018 году 01.02.2018, 19:030 Туту.ру составил портрет самостоятельного российского путешественника 01.02.2018, 18:460 Памятку, которая поможет избежать нарушений таможенного законодательства, рекомендует брать с собой Псковская таможня
01.02.2018, 18:300 Чтобы продать свой автомобиль, житель Печор полностью погасил долг перед налоговой 01.02.2018, 18:072 Около 6 млн рублей получит Псковский район в виде субсидий на несвязанную поддержку растениеводства 01.02.2018, 17:581 Мокрый снег прогнозируют синоптики в Псковской области в пятницу 01.02.2018, 17:5212 Александр Козловский и «единороссы» обсудили рецепты спасения детей от опасностей интернета
01.02.2018, 17:440 106 уголовных дел возбуждено Псковской таможней в 2017 году 01.02.2018, 17:3911 Александр Беглов: Вызов нашего времени - защитить молодое поколение от управления сознанием извне 01.02.2018, 17:354 Псковская область рассчитывает на участие в следующей федеральной программе Ростуризма 01.02.2018, 17:3315 Элла Памфилова: Агитация за неявку на выборы могла бы иметь право на существование
01.02.2018, 17:253 На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове не работает светофор 01.02.2018, 17:236 Беречь женское здоровье призвал полпред Александр Беглов 01.02.2018, 17:190 В Центре студенческих инициатив ПсковГУ состоится презентация программы «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность» 01.02.2018, 17:183 «Многоликую Россию» представят в рамках юбилейного Пушкинского театрального фестиваля
01.02.2018, 17:1512 До 2020 года в Псковской области все дети с 1,5 лет должны быть обеспечены местами в дошкольных учреждениях 01.02.2018, 17:036 Сажать в тюрьму за интернет-пропаганду насилия предложили в Госдуме 01.02.2018, 16:5813 Передать президенту спасибо за школу попросили полпреда ученики псковской инженерно-лингвистической гимназии 01.02.2018, 16:540 В Пскове завершился муниципальный этап семейной правовой олимпиады
01.02.2018, 16:4614 К 15 и 17 годам лишения свободы приговорил суд двух псковичей за сбыт карфетанила 01.02.2018, 16:411 Псковские дружинники за 2017 год сделали почти 2 тысячи замечаний за нарушение общественного порядка 01.02.2018, 16:189 В Пскове началась инвентаризация площадок для сбора ТКО 01.02.2018, 16:152 ПсковГУ приглашает на занятия по программе «Моделирование и пошив женской одежды»
01.02.2018, 16:142 Еще один класс и две группы дошкольников в Пскове закрывают на карантин 01.02.2018, 16:010 Школьники из Псковской области примут участие в межрегиональном конкурсе сочинений «Я гражданин России» 01.02.2018, 15:490 Делегацию «Легенд хоккея» в Пскове возглавит двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов 01.02.2018, 15:410 За неделю псковские спасатели 27 раз выезжали на ДТП
01.02.2018, 15:242 В канун дня памяти Пушкина «Михайловское» примет президиум ИКОМ России 01.02.2018, 15:122 Псковичей-участников Сталинградской битвы поздравили сторонники «Единой России» 01.02.2018, 15:062 Псковичи могут пройти тест-драйв на автомобиле LADA и стать участниками розыгрыша призов от AutoGoda 01.02.2018, 15:035 Наши люди в булочную на такси… по Манхэттену не ездят!
01.02.2018, 15:017 В Псковской области ежемесячную денежную выплату из средств федерального бюджета более 70,5 тысяч человек 01.02.2018, 14:587 Андрей Турчак: Решение CAS по российским атлетам доказало, что честный спорт выше подковерных политических игр 01.02.2018, 14:570 В Молдавии спустя неделю обнаружили сбежавшие в Румынию села 01.02.2018, 14:463 Не реагировать на объявления о продаже товаров по сниженным ценам призывает полиция великолучан
01.02.2018, 14:420 Алексей Кириллов о проблеме с ТКО: У нас всегда забывают одну простую вещь - объяснять людям, что происходит 01.02.2018, 14:401 33-летнего любителя еды и косметики задержала в Пскове вневедомственная охрана 01.02.2018, 14:350 Специалисты «Псковэнерго» оперативно восстановили электроснабжение на Завеличье в Пскове 01.02.2018, 14:340 Полпреду президента подарили Псковского ангела
01.02.2018, 14:1958 Юрий Киселев покидает пост директора Псковского музея-заповедника 01.02.2018, 14:134 Директор Гидрометцентра пообещал хороший урожай озимых, если не будет «ультраполярных процессов» 01.02.2018, 14:040 Александр Беглов познакомился с работой Центра лечебной педагогики 01.02.2018, 14:000 За год работы проекта ОНФ «Генеральная уборка» удалось ликвидировать 7160 свалок
01.02.2018, 14:000 «Сообразим на троих»: о президентских выборах 01.02.2018, 13:4111 Профессиональный тайбоксер Артем Левин записал видеоблог о Пскове 01.02.2018, 13:311 ПсковГУ приглашает на обучение по программе «Основы компьютерной грамотности для взрослых» 01.02.2018, 13:220 ДТП затрудняет движение на улице Леона Поземского в Пскове
01.02.2018, 13:1046 Об исполнении «майских» указов и стратегических инициатив президента доложил полпреду врио губернатора Псковской области 01.02.2018, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 01.02.2018, 12:542 Отступать некуда! - Григорий Турчин о решении проблемы с ТКО в Псковской области 01.02.2018, 12:402 Участники «Клуба поколений» высоко оценили фильм «Большой» Валерия Тодоровского
01.02.2018, 12:370 В областной закон о мерах соцподдержки в лекарственном обеспечении граждан предлагается внести изменения 01.02.2018, 12:368 Суд признал Никиту Белых виновным в получении взяток 01.02.2018, 12:296 Право многодетных семей на бесплатный земельный участок в Псковской области предлагается сохранить и после достижения детьми возраста 18 лет 01.02.2018, 12:260 В прямой эфир выйдет очередной выпуск программы «Сообразим на троих»
01.02.2018, 12:210 Областная библиотека приглашает псковичей на кинопросмотры 3 февраля 01.02.2018, 12:167 Ученики школы им. Героя России Алексея Ширяева вступили в ряды «Юнармии» 01.02.2018, 12:100 300 страхователей Пскова посетили семинары в Пенсионном фонде 01.02.2018, 12:069 В январе комиссия по пересмотру кадастровой стоимости при псковском Росреестре приняла 100% решений в пользу землевладельцев
01.02.2018, 12:0013 Сборы штатных священников ВДВ впервые пройдут в Сибири 01.02.2018, 11:550 Псковская область ждет выделения квот для победителей регионального этапа III открытой «Всероссийской олимпиады по 3D технологиям» 01.02.2018, 11:558 Информация о тарифах на вывоз мусора и планах по обращению с ТКО должна быть максимально открытой для псковичей, считает Александр Братчиков 01.02.2018, 11:4015 Спортивный арбитражный суд разрешил 28 российским спортсменам участвовать в Олимпиаде
01.02.2018, 11:369 Глава Пскова надеется на помощь полпреда президента в решении проблем города 01.02.2018, 11:321 «Добрый город» объявляет конкурс социальных проектов 01.02.2018, 11:2715 Польские груши под видом полиуретанового клея незаконно ввез в Россию гражданин Белоруссии 01.02.2018, 11:252 ФСБ задержала звезду сериала «Детективы»
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru