Происшествия

К 15 и 17 годам лишения свободы приговорил суд двух псковичей за сбыт карфетанила

1 февраля 2017 г. Псковский областной суд огласил приговор по уголовному делу в отношении двух жителей города Пскова: ранее неоднократно судимого и состоящего на наркологическом учете 33-летнего Д., а также 29-летнего Б., которым было предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а также в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-атташе Псковского областного суда Юлия Пронь, судом установлено, что в период с августа 2015 года по февраль 2016 года Б. и Д. приобретали на общие деньги наркотическое средство - карфетанил, фасовали и сбывали его с целью наживы в разных местах Пскова, используя личные связи с лицами, употребляющими наркотические средства. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСКН России по Псковской области были установлены три эпизода сбыта наркотического вещества массой от 2,12 до 63,3 грамма, что классифицируется как особо крупный размер, а также покушение на сбыт карфетанила массой 0,156 грамма (в крупном размере), обнаруженного в ходе обыска по месту жительства обвиняемых.

Псковский областной суд признал Б. и Д. виновными и по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначил наказание: Б. - в виде 15 лет лишения свободы, а Д. - 17 лет лишения свободы со штрафом в размере 50000 рублей. Отбывать наказание соучастники будут в исправительной колонии строгого режима.