Происшествия

Пожилой великолучанин перевел мошенникам 80 тысяч рублей

Пожилой великолучанин перевел мошенникам 80 000 рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, около четырех лет назад горожанин 1954 года рождения на сайте в Интернете разместил объявление о продаже дома в Великолукском районе.

31 января ему на мобильный позвонил мужчина и сообщил, что хочет купить этот дом и внести предоплату. Потенциальный покупатель ввел в заблуждение великолучанина по телефону. Житель города на Ловати самостоятельно отправился в банкомат на проспекте Ленина и, не осознавая этого, перевел 80 000 рублей. Номер, с которого звонили, зарегистрирован в Свердловской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.