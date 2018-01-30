В Пскове офицера осудили за неявку на службу

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора старшему лейтенанту, который проходит военную службу по контракту в войсковой части 29760. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном отделе, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 337 УК РФ (неявка на службу без уважительных причин).
Предварительным следствием и судом установлено, что офицер, желая временно отдохнуть от военной службы, без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств 5 июля 2017 года к 8 часам 30 минут на службу в войсковую часть 29760 не явился и стал проживать г. Санкт- Петербурге и Ленинградской области, где проводил время по своему усмотрению.
3 августа военнослужащий добровольно явился в войсковую часть 29760 и приступил к исполнению обязанностей военной службы.
Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал старшего лейтенанта виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде ограничения по военной службе сроком на 8 месяцев с удержанием из денежного довольствия в размере 10% в доход государства.