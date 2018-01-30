Происшествия

В Пскове военного ограничили по службе на 9 месяцев за внеплановый отдых

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора рядовому, который проходит военную службу по контракту в войсковой части 29760. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственной отделе, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 337 УК РФ (неявка на службу без уважительных причин).

Предварительным следствием и судом установлено, что военнослужащий, желая временно отдохнуть от военной службы, без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств 15 июня 2017 года к 8 часов 30 минут на службу в войсковую часть 29760 не явился и стал проживать в селе Мордовское Давыдово Кочкуровского района Республики Мордовия, где проводил время по своему усмотрению.

В последующем военному стало известно, что его разыскивают и 15 июля 2017 года около 13 часов он добровольно явился в правоохранительные органы, где заявил о себе как о военнослужащем, самовольно находящимся вне части.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал обвиняемого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде ограничения по военной службе сроком на 9 месяцев с удержанием из денежного довольствия в размере 10% в доход государства.