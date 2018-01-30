Происшествия

В Пскове задержали молодого человека, который похитил с прилавка кондитерские изделия

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице О. Зобова совершена кража. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего местного жителя, который похитил с прилавка кондитерские изделия.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.