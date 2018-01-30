Происшествия

Псковские пограничники задержали подозреваемого в мошенничестве, объявленного в федеральный розыск

1 февраля сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили в международном автомобильном пункте пропуска «Бурачки» гражданина России, находящегося в федеральном розыске.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства. 56-летний мужчина прибыл с территории сопредельного государства. В ходе прохождения пограничного контроля выяснилось, что он объявлен в федеральный розыск по инициативе органов внутренних дел.

Как было позже установлено, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

По данному факту пограничники незамедлительно проинформировали сотрудников полиции.

Стоит отметить, что данная уголовная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.