Происшествия

На Завеличье задержали двоих псковичей в состоянии наркотического опьянения

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали граждан с признаками наркотического опьянения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе совместного профилактического мероприятия с оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД на территории микрорайона «Завеличье», сотрудники ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области задержали двоих псковичей с признаками наркотического опьянения.

В соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП, за употребление наркотических средств молодые люди будут привлечены к административной ответственности.