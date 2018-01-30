В Пскове задержали военных, которые продавали солдатскую еду в местный бар

В Пскове задержали двух военных, которые продавали солдатскую еду местному пивбару, сообщает телеграм-канал Mash.
«Управляющий столовой и заведующий складами из 76-й воздушно-десантной дивизии организовали идеальный тандем. Один выписывал продукты на всех солдат (даже тех, кто был в командировке), а другой просто уменьшал положенные порции», - отмечается в сообщении.
Сэкономленные продукты, по данным Mash, грузовиками вывозили в Псков, в пивной бар. Оперативники узнали о махинациях и задержали грузовик прямо на выезде из части. Сейчас полицейские проверяют директора бара по закупкам.