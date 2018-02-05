Происшествия

Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Красногородске

В 07.06 2 февраля произошел пожар в двухквартирном жилом доме на улице Чапаева в поселке Красногородск. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате выгорела одна из квартир по всей площади, вторая не повреждена. На месте пожара обнаружен погибшим хозяин квартиры 1957 года рождения. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем погибшего.

В 20.46 3 февраля сгорел жилой дом на улице Школьной в деревне Букрово-2 в Великолукском районе. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри дома. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 17.12 4 февраля в жилом доме в проезде Леона Поземского в Пскове выгорело потолочное перекрытие на площади 1,5 кв. метра, помещение закопчено. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек.

В 02.25 5 февраля сгорели жилой дом и хозпостройка в деревне Хлопотово в Дедовичском районе. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

В 02.40 5 февраля сгорел жилой дом в деревне Дубник в Печорском районе. Предварительно, причиной пожара стала неисправность печного отопления. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.