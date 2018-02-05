Происшествия

В Псковской области пресечена деятельность банды наркоторговцев

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области изобличены злоумышленники, которые с использованием Интернета распространяли наркотические средства и психотропные вещества в крупном и особо крупном размерах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что основой преступной деятельности этой группы лиц являлись бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств через тайники, а также активное использование сети Интернет и электронной платежной системы.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области из незаконного оборота изъято свыше 430 граммов синтетических наркотиков, так называемых «солей» и «спайсов», что эквивалентно более 2 тысячам средних разовых доз.

В настоящее время семи фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В их отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.