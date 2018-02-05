Происшествия

За оскорбление псковского полицейского уроженец Молдовы оштрафован на 20 тысяч рублей

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении уроженца Республики Молдова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, приговором мирового судьи Псковского района он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

В суде установлено, что 17 декабря 2017 года около 5.30 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в д. Писковичи Псковского района, в присутствии жильцов дома, осознавая что перед ним находится сотрудник полиции, стал умышленно оскорблять последнего, используя ненормативную лексику.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления и данных о личности виновного, суд назначил ему наказание в виде штрафа размером в 20 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.