Происшествия

До 20 лет лишения свободы грозит восьмерым псковичам, которые сбывали наркотики через «закладки»

Прокуратурой Псковской области признано законным и обоснованным постановление следователя СУ УМВД России по Псковской области о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом (организацией).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, установлено, что в 2017 году злоумышленники создали преступное сообщество, целью которого являлось извлечение финансовой выгоды в результате совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории Псковской области.

Ими была разработана схема преступной деятельности, основой которой являлся бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств через тайники («закладки») при использовании информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), электронной платежной системы «Visa QIWI Wallet» и программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram».

Для создания структуры преступного сообщества его организаторы привлекли к совершению преступлений восьмерых жителей Псковской области, которыми непосредственно осуществлялся сбыт наркотических средств в г.Пскове и г.Великие Луки, а также иных лиц, которые централизованно координировали их преступную деятельность и снабжали наркотическими средствами.

Преступное сообщество характеризовалось участием взаимосвязанных между собой «звеньев», обладающих устойчивыми связями и сплоченностью, длительным периодом осуществления преступной деятельности, четким распределением ролей и строгой иерархической структурой.

В отношении сбытчиков, являющихся членами преступного сообщества, судом по ходатайству органа следствия избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. По делу изъято не менее полкилограмма синтетических наркотических средств.

Одна из задержанных являлась студенткой юридического факультета одного из псковских вузов.

Санкция ч.1 ст. 210 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Напомним, сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области из незаконного оборота изъято свыше 430 граммов синтетических наркотиков, так называемых «солей» и «спайсов», что эквивалентно более 2 тысячам средних разовых доз. В настоящее время семи фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В их отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.