Происшествия

Пенсионер в Великих Луках лишился телевизора и цифровой приставки

3 февраля у великолучанки 1992 года рождения украли кошелек с деньгами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, кошелек у нее украли в том момент, когда она была в магазине на Октябрьском проспекте или на улице Льва Толстого.

Ущерб устанавливается. По данному факту проводится проверка.

Кроме того, в ночь с 3 на 4 февраля в Великих Луках обокрали частный дом. Неустановленное лицо взломало окно и проникло в дом на переулке Короленко, откуда похитило телевизор и цифровую приставку.

Имущество принадлежит пенсионеру 1956 года рождения, жителю Великолукского района.