Происшествия

По факту поджога иномарки в Пскове возбуждено уголовное дело

По факту поджога иномарки в Пскове возбуждено уголовное дело, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Автомобиль «Опель Мерива» сгорел 2 февраля в военном городке-3 в Крестах.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений путем поджога).

По одной из версии, изложенной Псковской Ленте Новостей источником, знакомым с ситуацией, поджечь автомобиль мог бывший муж владелицы машины. По его словам, «Опель» достался женщине по суду после развода, что разозлило экс-супруга и стало мотивом к совершению преступления.