Происшествия

В Локнянском районе по «горячим следам» раскрыто убийство женщины

Сотрудниками отделения полиции по Локнянскому району задержан гражданин, подозреваемый в убийстве женщины.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в деревне Дрехово Локнянского района вечером 1 февраля в одном из домов был обнаружен труп 42-летней женщины с признаками насильственной смерти.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Задержан безработный, ранее судимый местный житель 1965 года рождения.

По имеющимся данным, между ним и его знакомой в ходе распития спиртного произошла ссора, которая и привела к убийству. Получив сообщение о данном преступлении, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В настоящее время Бежаницким межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводятся необходимые следственные действия.