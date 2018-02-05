Происшествия

На мини-рынке на Рижском проспекте в Пскове выявили факты нарушения правил продажи алкоголя

Сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Пскову выявили факты нарушения правил продажи алкоголя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в областном центре 1 и 2 февраля полицейские провели мероприятия, направленные на выявление и пресечение административных правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции.

Рейд прошел на территории мини-рынка по Рижскому проспекту в Пскове. Как установлено, здесь в ряде торговых павильонов и палаток осуществлялась продажа спиртных напитков без лицензии и сопроводительных документов, вне стационарного объекта торговли. Выявлен также факт незаконного оборота и хранения с целью продажи спиртосодержащей продукции без соответствующей документации.

В общей сложности стражами порядка было изъято 66 литров водки, 24 литра пива, 17 литров рома, 14 литров коньяка, 13 литров спиртосодержащей продукции.

В отношении собственников объектов торговли возбуждены административные расследования. Образцы изъятого алкоголя отправлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД. По результатам экспертизы будет принято необходимое процессуальное решение.