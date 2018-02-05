Происшествия

Магазинного грабителя задержали сотрудники Росгвардии в Невеле

В Псковской области росгвардейцы по горячим следам задержали гражданина по подозрению в грабеже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, в Невеле находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Володарского неизвестный мужчина открыто похитил спиртные напитки и скрылся.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники ведомства получили от продавца приметы подозреваемого. Спустя несколько минут росгвардейцы, отработав комплекс мероприятий, направленных на розыск подозреваемого, неподалеку от указанного места обнаружили мужчину, подходившего под полученное описание.

38-летний местный житель, имевший при себе похищенный алкоголь, был задержан.

Для дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего задержанный был передан следственно-оперативной группе полиции.