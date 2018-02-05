Происшествия

Кражу двух шуруповертов и лазерного уровня раскрыли в Пскове

В Пустошкинском районе в период с 25 октября 2017 года по 30 января 2018 года из дачного дома в деревне Выплоха путем срыва навесного замка совершена кража DVD-плейера, «болгарки» и ювелирных изделий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, причиненный ущерб составил около 40 тысяч рублей. В этом хищении подозреваются двое безработных, ранее судимых жителей Опочки, 1991 и 1987 годов рождения. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

А в Новосокольническом районе с 5 января по 1 февраля из дачного дома в деревне Ломыгино путем повреждения оконной рамы и взлома навесного замка совершена попытка кражи имущества. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, подозреваемые в данном преступлении. Это – двое граждан Республики Беларусь, 1989 и 1991 годов рождения. Проводится расследование.

В Пскове полицией раскрыта кража двух шуруповертов и лазерного уровня из автомобиля «ГАЗ-2752» на улице Кузбасской дивизии, совершенная 29 января текущего года. В краже подозреваются двое безработных, судимых псковичей, 1986 и 1987 годов рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.