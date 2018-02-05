Происшествия

«Подруга» и «сотрудница банка» оставили двух великолучанок без денег

Новые факты мошенничества отмечены в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе дознания МО МВД России «Великолукский», жительнице деревни Болотово Великолукского района вечером 21 января в социальной сети со страницы ее подруги пришло сообщение о том, что той срочно требуется перевести деньги на банковскую карту, однако она якобы не может найти свою и поэтому попросила женщину перевести деньги на ее карту. Та согласилась.

Между тем, «подруга» запросила уточнить реквизиты ее банковской карты, что жительница деревни Болотово и сделала. Затем она стала получать сообщения о том, что с ее банковского счета происходит списание денег. В результате с карты потерпевшей было похищено 17700 рублей.

А в деревне Корняки Великолукского района 20 января на мобильный телефон местной жительницы 1952 года рождения пришло несколько СМС-сообщений о том, что она совершает покупку по банковской карте на сумму 9600 рублей. Пенсионерка на эти сообщения не обратила особого внимания. И тогда ей позвонила неизвестная гражданка, которая представилась сотрудником банка. Она заявила, что имеется информация о мошеннических действиях, связанных с ее банковской картой. Пенсионерка подтвердила, что получала какие-то странные СМС-сообщения. Тогда незнакомка якобы с целью предотвращения хищения денег с карты попросила ее назвать паспортные данные и номер карты. Пожилая женщина сообщила всю требуемую информацию, а через несколько минут с ее банковской карты произошло списание 4400 рублей в счет покупки товара через интернет-магазин.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.