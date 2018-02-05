Происшествия

В Эстонии микроавтобус провалился под лед, есть погибшие

Микроавтобус провалился под лед в море близ эстонского города Пярну. Как сообщает «Интерфакс», инцидент произошел сегодня днем в 500 метрах от порта Муналайд.

Предположительно, в машине находились шесть человек. В департаменте полиции и пограничной охраны уточнили, что двое из них - мужчина в возрасте 41 года и женщина 51 года - сами смогли выбраться на поверхность. Пострадавших доставили в местную больницу, их состояние стабилизировалось.

Днем на поверхность были подняты тела двух погибших мужчин, предположительно, один из них водитель. Третий погибший был найден водолазами уже вечером. В настоящее время идут поиски четвертого погибшего, и водолазы намерены продолжать работу, несмотря на наступившую темноту.



Отмечается, что работа затруднена тем, что двери салона заклинило. Глубина на месте происшествия около четырех метров, толщина льда 5-10 сантиметров.