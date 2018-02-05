Происшествия

Почтовые ящики поджег неизвестный в подъезде дома на улице Инженерной в Пскове

В 23.37 6 февраля поступило сообщение о возгорании в подъезде многоквартирного жилого дома №108/62 на улице Инженерной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на первом этаже огнем повреждены 4 почтовых ящика. Причиной пожара стал поджог. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных

В 15.49 6 февраля произошел пожар в двухкомнатной квартире на улице Октябрьской в Пустошке. На кухне огнем повреждена газовая плита, оплавлен протолок. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в сетевом фильтре. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.