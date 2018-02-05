Происшествия

В Пскове сотрудники ОМОН задержали граждан с признаками наркотического опьянения

6 февраля в ходе совместных с оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД оперативно-профилактических мероприятий на территории микрорайона Завеличье сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали 4-х мужчин с признаками наркотического опьянения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Росгвардии по Псковской области, за употребление наркотических средств, в соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП, граждане будут привлечены к административной ответственности.