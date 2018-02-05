Происшествия

Нарколабораторию «накрыли» в Дновском районе. ФОТО

В ходе реализации комплекса оперативных мероприятий сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска МО МВД России «Дедовичский» в деревне Выскодь Дновского района в одном из домов пресечена деятельность нарколаборатории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено, здесь осуществлялось культивирование конопли и производство из нее наркотического средства марихуана. По имеющимся данным, лабораторию организовал 30-летний безработный уроженец Санкт-Петербурга.

В ходе обыска изъята марихуана общей массой 3472,69 грамма и 22 грамма гашиша, а также оборудование для выращивания конопли.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Гражданин задержан. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.