Происшествия

Неизвестные обманным путем оставили склад в Великих Луках без масла

31 января неустановленное лицо путем обмана и злоупотребления доверия завладело 4 тонны масла, которое находилось на территории склада на улице Промышленной в городе Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, хозяйке предприятия на мобильный телефон поступил звонок от мужчины. Гражданин уверил даму, что ему поручено закупить масло для организации. После этого великолучанка отправила на почту договор о поставке масла, ей пришло согласование. Затем на склад пришел грузовик и забрал масло, а оплата до сих пор не пришла.

По данному факту проводится проверка.