Происшествия

У «черных копателей» из Пушкиногорского района изъяли гранаты, патроны и мины времен войны

В Пушкиногорском районе полицией обнаружены и изъяты незаконно хранившиеся у местных жителей боеприпасы и фрагменты оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 7 февраля сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области, у двух жителей Пушкинских Гор 1950 и 1971 годов рождения изъяты хранившиеся в гаражах две ручные гранаты, несколько магазинов от автомата, минометная мина, части пулеметных лент с патронами, взрыватели от гранат, около двухсот патронов различного калибра, а также детали оружия времен Великой Отечественной войны.

По имеющимся данным, весь этот арсенал был добыт фигурантами при раскопках в местах боев.

В настоящее время изъятое направлено на исследование. Проводится проверка.