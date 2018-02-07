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Происшествия

На 53-летнего гдовича завели уголовное дело за ложное сообщение о бомбе

08.02.2018 17:49|ПсковКомментариев: 0

В дежурную часть гдовской полиции поступило сообщение о том, что в здании отдела МВД находится взрывное устройство. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы. В ходе обследования здания и прилегающей территории подозрительных предметов обнаружено не было.

Полицией совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых личность звонившего была установлена. Им оказался 53-летний ранее судимый местный житель.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Гдовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальный размер наказания, предусмотренный санкцией данной статьи составляет 3 года принудительных работ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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