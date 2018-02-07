В Пскове задержана женщина, которая украла из магазина косметику

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, которая совершила кражу из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.
Экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на Рижском проспекте совершена кража.
Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 42-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала косметику общей стоимостью 8 467 рублей.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.