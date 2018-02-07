Происшествия

К 6 месяцам исправительных работ приговорен пскович за нападение на фельдшера скорой помощи

В Пскове перед судом предстал мужчина по обвинению в нападении на фельдшера скорой медицинской помощи, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 28-летнего местного жителя.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

Установлено, что 14 декабря 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле служебного автомобиля скорой медицинской помощи, из хулиганских побуждений ударил кулаком в лицо находившегося в салоне автомобиля фельдшера, причинив ему физическую боль и телесные повреждения.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% от полученного заработка в пользу государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.