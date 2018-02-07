Происшествия

Пскович, который ударил посетителя бара декоративным бревном, приговорен к условному сроку

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Псковского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ, т.е. в том, что он, умышленно причинил тяжкий вред здоровью, с использованием предмета в качестве оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в суде установлено, что 9 марта 2017 года в период времени с 21.00 до 21.31 житель Псковского района после употребления спиртных напитков вступил в драку с посетителями кафе «Пинта», в ходе которой, взяв декоративное бревно, нанес одному из посетителей указанного кафе не менее 2 ударов по голове, чем причинил последнему тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимого, который полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном, суд назначил ему наказание, за совершение преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ в виде в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком на 4 года.