Происшествия

Пропавший с радаров после вылета из Домодедово самолет потерпел крушение

МЧС подтвердила информацию, что вылетевший из Домодедово пассажирский самолет Ан-148 с 65 пассажирами и 6 членами экипажа на борту потерпел крушение. Ранее стало известно, что воздушное судно пропало с радаров через несколько минут после взлета. Самолетупал, в районе подмосковной деревни Аргуново.

Следственный комитет подтвердил, что на борту самолета находился 71 человек. По факту крушения самолета СК возбудил дело.

Источник ТАСС сообщает, что в результате крушения самолета никто не выжил. По информации РИА Новости, на борту был один ребенок.

Некоторые эксперты утверждают, что самолет развалился еще в воздухе, поскольку обломки разбросаны на большой площади.

Известно, что рейс 6W 704 направлялся из Москвы в Орск. Самолет принадлежит компании «Саратовские авиалинии». «Интерфакс» сообщает, что очевидцы видели, как падал горящий самолет. Означает ли это неполадки в воздухе или теракт, пока неизвестно. Пока официально никакие версии не выдвигались - экипаж просто перестал выходить на связь. В Минтрансе сообщили, что рассматривают все версии, включая плохие погодные условия и человеческий фактор.

К ликвидации последствий происшествия привлечены силы и средства общей численностью более 150 человек и свыше 20 единиц техники, сообщает МЧС России.

«Медуза» напоминает, что авиакатастрофа в Подмосковье - вторая в истории для Ан-148. В 2011 году аналогичный самолет разбился в Белгородской области во время учебно-тренировочного полета. Погиб весь экипаж из шести человек. Следствие выдвигало версию о том, что экипаж пилоты вышли на слишком большую скорость из-за неверных показаний приборов.