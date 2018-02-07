Происшествия

Названы основные версии крушения Ан-148

Следственный комитет России рассматривает несколько версий крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. Основные - погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера, пишет Лента.ру.

Следователи также проверят другие возможные причины катастрофы. На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало.

«Радиус разброса фрагментов самолета составляет не менее километра. Криминалисты приступили к осмотру с применением новейшей криминалистической техники, с учетом большой площади для осмотра с воздуха используется квадрокоптер», - говорится в сообщении Следственного комитета.

Специалисты работают в Саратове, Орске, Оренбурге и Москве. Проводится проверка эксплуатационной документации «Саратовских авиалиний». Следователи допрашивают сотрудников авиакомпании и аэропорта Домодедово.

Ранее специалисты МЧС заявили, что обломков другого воздушного судна на месте авиакатастрофы не обнаружено, что исключает версию со столкновением. Следы взрывчатых веществ при осмотре обломков также не обнаружено, что исключает в свою очередь версию теракта.

Вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский сообщил «Интерфаксу», что катастрофа самолета Ан-148 в Подмосковье могла произойти из-за отказа противообледенительной системы двигателя. Однако точная причина будет установлена только после расшифровки бортовых самописцев. Один из них уже обнаружен на месте падения самолета.

Напомним, Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Самолет летел из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа - все погибли. Обломки самолета Ан-148 разбросало на территории радиусом не менее 1 км.

Родственники жертв крушения Ан-148 в Подмосковье помимо выплат страховой компании получат дополнительные выплаты из регионального бюджета, заявил журналистам полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

«Решением губернатора Оренбургской области родственникам каждого погибшего, кроме той страховки, которая предусмотрена, будет выплачено дополнительно по 1 млн рублей», - сказал он.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил о планах региональных властей выплатить компенсации семьям погибших из регионального бюджета.