Происшествия

В производственном гараже на улице Вокзальной в Пскове произошел пожар

В 15.32 10 февраля в жилом доме на ул. Заречной в городе Острове сгорела кровля по всей площади, огнем повреждена стена, сгорела пристройка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

В 16.05 10 февраля сгорели жилой дом и пристройка в деревне Сосницы в Островском районе. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

В 16.48 10 февраля на Новом переулке в деревне Марьино в Стругокрасненском районе в бане сгорели потолочные перекрытия по всей площади, огнем поврежедена стена. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

В 11.05 11 февраля в помещении офиса в производственном гараже на улице Вокзальной в городе Пскове огнем повреждена стена на площади 3 квадратных метра. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в розетке.

В 16.49 11 февраля на улице Лазника в городе Гдове выгорела надворная постройка по всей площади, в жилом доме огнем повреждена стена. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на вводе.