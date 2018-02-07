Происшествия

До пяти лет лишения свободы грозит мошеннице, которая под видом мага обманывала псковичей

Прокурором города Пскова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе предварительного следствия установлено, что с марта по ноябрь 2017 года женщина, освободившись из мест лишения свободы, где она отбывала наказание за совершение аналогичного преступления, останавливала на улицах города Пскова прохожих, предлагая провести обряд по снятию порчи.

Потерпевшие, введенные в заблуждение относительно наличия у злоумышленницы магических способностей, передавали ей свои украшения, которые мошенница заворачивала в салфетку, и, заменив их на заранее приготовленные камни и монеты, похищала.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.2 ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.