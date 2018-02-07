Происшествия

Почти 80 тысяч рублей отдала великолучанка мошенникам за кастрюли и сковородки

Еще одна великолучанка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманули мошенники, продающие посуду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в полиции города Великие Луки.

Напомним, в начале сентября шестеро мужчин и женщин из Москвы, Тверской области и других регионов арендовали на улице Карла Либкнехта в Великих Луках помещение кафе. Здесь они проводили презентации посуды, столовых принадлежностей некоей фирмы, которую, якобы, представляли. Посетителям предлагалось заключать кредитные договоры на приобретение этой продукции. Приезжие даже ходили по квартирам горожан, вручали им свои визитки и приглашали на презентации.



Жительница города на Ловати 1947 года рождения отдала мошенникам 79 000 рублей за кастрюли, сковороды и прочий кухонный инвентарь.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. Подозреваемые задержаны.