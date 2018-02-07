Происшествия

Мужчина погиб в результате наезда пассажирского поезда в Пустошкинском районе

Линейным отделом МВД России на станции Великие Луки проводится проверка по факту смертельного травмирования гражданина, находившегося 12 февраля в 2 часа 16 минут на станции Забелье (542 км). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре, в результате наезда пассажирского поезда он был смертельно травмирован, машинист поезда применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий, проводимых в порядке ст. 144 УПК РФ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Результаты доследственной проверки взяты Великолукской транспортной прокуратурой на контроль.