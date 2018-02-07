В Великолукском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества со взломанной страницы «ВКонтакте»

Прокурор Великолукского района признал законным решение дознавателя отделения дознания МО МВД России «Великолукский» о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, установлено, что 21 января жительнице Великолукского района в социальной сети «ВКонтакте» поступило сообщение от подруги с просьбой одолжить деньги.
Потерпевшая в ходе переписки частями перевела на указанный злоумышленниками банковский счет денежные средства со своей банковской карты на общую сумму 17 700 рублей.
Впоследствии женщина узнала, что страница ее подруги в социальной сети «ВКонтакте» была «взломана» и никакие сообщения последняя не писала.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана).
Санкция ч. 1 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.