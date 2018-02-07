Происшествия

«Кофемана» задержали псковские росгвардейцы за кражу из магазина на Юбилейной

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который совершил кражу из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Юбилейной совершена кража.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего гражданина, который похитил из торгового зала две упаковки кофе.

Для дальнейшего разбирательства, подозреваемый передана сотрудникам полиции.

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.