В Новокольниках мужчина избил женщину и скрылся

Интерактив: Обратите внимание на яму у автобусной остановки

Часть псковских банкоматов уже «перенастроили» под новые купюры

Кемеровский театр драмы им. Луначарского представит в Пскове комедию «Летние осы кусают нас даже в ноябре»

14 грантов от Псковского облсовпрофа получат молодые активисты из районов на реализацию соцпроектов

Как определить подлинность купюр в 200 и 2000 рублей - три главных признака

ПсковГУ стал победителем первенства второй лиги по мини-футболу

Ростуризм рекомендовал туроператорам предупреждать клиентов о вспышке сибирской язвы в Турции

Школьники побывали на экскурсии в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области

257 человек из 111 аварийных жилых помещений планируется расселить в Псковской области в 2018 году

Управляющий псковским отделением Банка России: Снижение ключевой ставки до 7,5% - это сигнал для субъектов экономики

В Псковской области отменили использование специальных накладных на транспортировку водных биологических ресурсов