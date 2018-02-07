В Новокольниках мужчина избил женщину и скрылся

В Новосокольниках экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержал гражданина, подозреваемого в причинении телесных повреждений женщине.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что в квартире одного из домов на улице Октябрьской 45-летний мужчина нанес телесные повреждения женщине и скрылся.
Получив приметы гражданина, экипаж группы задержания организовал поисковые мероприятия и в кратчайшие сроки задержал подозреваемого.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.