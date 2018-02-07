Происшествия

Пскович, который избил собутыльника табуреткой, лишился свободы на 2,5 года

Житель Псковского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст.112 УК РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, мужчина умышленно причинил средний вред здоровью с использованием предмета в качестве оружия.

В суде установлено, что 9 сентября 2017 года около 17.30 после совместного употребления спиртных напитков, находясь в д. Крипецкое-1, пскович нанес не менее 10 ударов табуреткой потерпевшему.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимого, а также того, что он ранее был осужден за совершение тяжкого преступления, суд назначил ему наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 2 лет 6 месяцев лишения свободы.