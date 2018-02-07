Происшествия

Два года в тюрьме проведет пскович, который вступил в драку с прохожим

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ, то есть в том, что он умышленно причинил тяжкий вред здоровью с использованием предмета в качестве оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, в суде установлено, что 3 декабря 2016 года, в период времени с 23.00 до 23.17 житель Псковского района после употребления спиртных напитков вступил в драку с прохожими на дороге «Писковичи-Загорье». При этом он решил использовать имевшийся при себе нож. В ходе драки он нанес не менее 4 ударов ножом в своего оппонента, в результате чего причинил последнему тяжкие телесные повреждения.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 2 года.