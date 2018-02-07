Происшествия

Пропавший в Новгородской области мальчик может находиться в Великих Луках

8 февраля вышел из дома на улице Александра Матросова в г. Сольцах Новгородской области и ушел в неизвестном направлении 12-летний мальчик - Ян Дурин.

Новгородский поисково-спасательный отряд «Феникс» сообщает особые приметы пропавшего ребенка: рост 165 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные.

Был одет: теплая куртка коричневого цвета с меховым воротником, синие спортивные брюки, дутыши. Он нуждается в медицинской помощи, социально не адаптирован. У поисковиков есть версия о том, что подросток может находиться в Великих Луках.

Любые сведения о пропавшем просят сообщать по телефонам:

+7 (81655) 30-272 или 102 - полиция,

+7-960-200-66-00 и +7-953-904-85-39 - волонтеры ПСО «Феникс».