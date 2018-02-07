Происшествия

Сотрудники Росгвардии по «горячим следам» задержали подозреваемого в краже продуктов и спиртного в Великих Луках

В Великих Луках экипаж вневедомственной охраны задержал гражданина, подозреваемого в краже из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, 13 февраля около 00.30 находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области задержания получил сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Калинина, сработала сигнализация.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии увидели, как из окна магазина выпрыгнул мужчина с пакетами в руках и попытался скрыться, но благодаря грамотным действиям правоохранителей был задержан.

У подозреваемого изъяты похищенные продукты питания и спиртные напитки. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.